Investito in centro, 33enne di Montefusco grave al Moscati: comunità sotto choc Restano gravissime le condizioni dello studente universitario investito ad Avellino

Resta ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione, al Moscati di Avellino, lo studente universitario di Montefusco, investito sulle strisce pedonali a viale Italia ieri pomeriggio. La prognosi resta riservata, i medici tengono sotto strettissima osservazione il 33enne, rimasto ferito nell'investimento in centro città. La dinamica resta al vaglio dei vigili urbani di Avellino. I caschi bianchi stanno analizzando i risultati dei rilievi.

Il 33enne, A. G. le sue iniziali, studente universitario di Montefusco, sarebbe stato travolto sulle strisce pedonali, da un'auto guidata da una donna di Mercogliano.Alla guida della Mercedes la signora di 45 anni, che si è subito fermata per prestare soccorso. La donna si era immessa nell'incrocio da Via Perrottelli, quando si è verificato l'investimento. Il giovane era appena uscito dalla facoltà di Enologia, quando è stato centrato in pieno dalla vettura. Sono intervenuti subito i sanitari del 118 per prestare soccorso, e hanno trasferito il 33enne in codice rosso all'ospedale Moscati. Il giovane è stato subito preso in cura dai sanitari di contrada Amoretta e trasferito nel reparto di rianimazione del polo sanitario. Solo pochi mesi fa, sempre ad Avellino, si era verificato un altro grave investimento, sempre in centro, a Corso Europa. Lo scorso 23 ottobre era stata travolta da un bus urbano dell'Air in pieno centro, una 44enne, residente nel capoluogo. La donna venne ricoverata nel reparto di Rianimazione della struttura di Contrada Amoretta. Era arrivata gia` intubata al pronto soccorso. Dopo circa un mese di cure le sue condizioni erano migliorate, consentendole di tornare a casa.