Galdieri smentisce lady Aste: "Era una sorella, le sue accuse sono illazioni" Livia Forte lo aveva accusato di un'estorsione sulle aste: "Gli dovevamo garantire il 20 per cento"

Ancora un colpo di scena al processo Aste ok. Stavolta in aula arriva la verità di Nicola Galdieri, collegato in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo. La sua è una versione che smentisce completamente la tesi di Livia Forte, che lo aveva accusato di praticare un'estorsione sulle aste: "Gli dovevamo garantire il 20 per cento", aveva denunciato lady aste durante l'ultima udienza.

Galdieri, difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero, ha sostenuto che "quelle di Livia Forte sono illazioni, sono fantasie; per me lei era come una sorella".

A favore di Nicola Galdieri anche le dichiarazioni rese da Gianluca Formisano: "Non ho mai subito né minacce, né estorsioni da parte dei Galdieri. Non ho mai dato dei soldi a loro e non avevo nessun accordo". Si torna in aula il prossimo 7 febbraio.