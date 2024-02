A Montoro la nuova sede del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri Il sindaco Giaquinto: "Grazie ai vertici dell'Arma. Si rafforza il presidio del territorio"

Il Comando Stazione Carabinieri di Montoro sarà la nuova sede del Nucleo Operativo Radiomobile, un importante rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul Territorio.

Queste le parole del Sindaco Girolamo Giaquinto: “Vorrei esprimere la mia gratitudine al Comando Provinciale ed ai Vertici tutti dell'Arma dei Carabinieri per l’attenzione e per aver accolto la nostra disponibilità ad avere un così importante strumento di prevenzione dei reati e pronto intervento sul nostro territorio. La presenza delle pattuglie della Radio Mobile, unita al già encomiabile lavoro svolto dal Comando Stazione Carabinieri di Montoro, assicurerà più sicurezza per i nostri cittadini”.

Il Nucleo Radiomobile è uno dei più importanti strumenti operativi dell’Arma: le sue “Gazzelle” assicurano, con rapidità, agilità e affidabilità, il pronto intervento nelle emergenze, oltre all’ordinario controllo del territorio.

Il Nucleo Radiomobile assicura, con le Tenenze e le Stazioni, il controllo del territorio 24 ore su 24. La vigilanza ininterrotta e la prontezza operativa caratterizzano l’impiego delle sue pattuglie, che costituiscono uno strumento di pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini. Le pattuglie dei Nuclei Radiomobili, su autovetture veloci o motociclette, sono coordinate sul territorio dalle Centrali Operative che, attraverso il “112”, numero unico di emergenza europea, forniscono risposta alle richieste di soccorso.