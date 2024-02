Movida a Solofra, controlli della Finanza e Municipale: 6 giovani segnalati Sequestrati 25 grammi di hashish

Solofra. Bilancio attività controlli sul territorio comunale, tenutesi nella tarda serata del 2 febbraio 2024 e nelle prime ore del giorno 3 febbraio 2024, da parte della Tenenza Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Solofra, con l'impiego di Personale e cane dei Reparti speciali Cinofili della Guardia di Finanza.

Il risultato delle attività espletate, ha determinato la segnalazione alle Autorità competenti per SEI giovani tra cui un minorenne, in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Tra la folla dei giovani presenti, nei pressi di un esercizio pubblico di Solofra, verosimilmente alcuni riuscivano a disfarsene delle sostanze stupefacenti in loro possesso, ma venivano prontamente recuperate e poste sotto sequestro amministrativo ai fini della distruzione, per un totale di una decina di grammi, oltre al quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute a carico dei soggetti identificati e segnalati alle Autorità, il cui totale degli stupefacenti è risultato essere superiore a 25 grammi, tutti di tipo hashish.

Il Sindaco Moretti, assicura ai cittadini, che questa attività di controllo del territorio comunale rientra tra quelle poste in essere come obiettivi delle Forze dell'Ordine sul territorio comunale, a cui va il riconoscimento, il ringraziamento e il plauso incondizionato per l'impegno e per la presenza massiccia che in quest'ultimo periodo l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza in sinergia stanno svolgendo sul territorio comunale. Un grazie al Lgt. Senatore Comandante della Guardia di Finanza di Solofra, ai M.lli Bacco e Forgione e Militari tutti impiegati nelle attività di controllo terminate da poche ore e al Cap. Lucio De Pascale, S. Ten. Costantino Salerno e M.llo Giacomo Buonanno della Polizia Municipale di Solofra per il lavoro svolto e il risultato ottenuto.