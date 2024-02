Avellino: concorso vigile urbano, cellulare sequestrato nuovamente dalla Procura Il Riesame aveva annullato il primo sequestro

Concorso vigili urbani al comune di Avellino, firmato un nuovo sequestro. Il giovane indagato, candidato al concorso indetto dal comune di Avellino è stato raggiunto da un nuovo sequestro del cellulare. Il tutto per verificare se al suo interno vi sono o meno le domande per superare la prova orale e verificare quanto riportato in un esposto anonimo presentato in Procura alla base del quale scattò l’11 gennaio scorso il blitz negli uffici comunali mentre era in corso l’esame finale.

Il Tribunale del Riesame, in accoglimento delle richieste del difensore del candidato, l'avvocato Gaetano Aufiero, che aveva contestato vari aspetti del sequestro, aveva annullato il sequestro.

Il secondo sequestro del cellulare è’ stato eseguito dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino, sotto il comando del tenente colonnello Alessio Iannone su ordine del pm Vincenzo Toscano, titolare del fascicolo d'indagine.