Montemiletto, travolta mentre attraversa la strada: 67enne ferita al Moscati Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi

Sono in corso i rilievi dei Carabinieri a Montemiletto, dove prima delle ore 8 una 67enne del posto è stata investita mentre stava attraversando la strada. L'investitore si è fermato per prestare soccorso e la vittima è stata trasportata all'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Compagnia di Mirabella Eclano che hanno perimetrato il luogo del sinistro per effettuare verifiche e rilievi ed accertare la dinamica dell'investimento.

In aggiornamento