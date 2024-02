Spaccio di droga anche a minore, arrestato nell'Avellinese Controlli dei Carabinieri

Un 38enne di Montoro, in provincia di Avellino, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio dai carabinieri. Le indagini, coordinate dal procuratore di Avellino, Domenico Airoma, hanno preso spunto da un'attività di monitoraggio conclusasi con il sequestro di sostanze stupefacenti che l'indagato custodiva nella sua abitazione. La droga venica ceduta, in un caso anche ad un minorenne, attraverso accordi con gli acquirenti su chat e messaggi telefonici. Su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Avelino ha emesso l'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari.