Fontanarosa, in fiamme deposito agricolo: indagano i Carabinieri Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Poco fa, a Fontanarosa, per cause in corso di accertamento, un capanno adibito a deposito agricolo è andato in fiamme. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area.

IN AGGIORNAMENTO