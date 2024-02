Scarti di maiale abbandonati nella cunetta in un'area boschiva: senza parole E' successo lungo la strada 236 che da Ariano Irpino, porta a Villanova del Battista e Flumeri

Scarti di maiale abbandonati nella cunetta, in un'area boschiva. Ennesimo episodio di inciviltà nella verde campagna irpinia.

E' successo lungo la strada 236 che da località Casone ad Ariano Irpino, porta a Villanova del Battista e Flumeri.

Ignoti dopo aver macellato il maiale in casa, hanno pensato bene di depositare gli scarti in quest'area. A fare la scoperta sono stati i tanti amanti della camminata giornaliera in questa zona incontaminata.

Un pugno nell'occhio per tutti. Impossibile risalire all'autore di un gesto del genere, essendo la zona particolarmente isolata. Viene rivolto un appello a chi di competenza ora, a bonificare al più presto la zona.