Avellino, concorso vigili urbani: ci sono altri due indagati Intanto sono stati fissati gli accertamenti irripetibili sul cellulare dell’indagato

Concorso vigili urbani al comune di Avellino: altri due indagati.

Oltre al candidato 26enne di Avellino sarebbero finiti nel registro degli indagati alcuni responsabili del concorso, dopo gli accertamenti eseguiti dagli agenti della guardia di finanza del comando provinciale di Avellino, agli ordini del comandante Salvatore Minale. Intanto sono stati fissati gli accertamenti irripetibili sul cellulare dell’indagato. Con l’esito degli accertamenti irripetibili il numero degli indagati nell’inchiesta aperta, dopo un esposto inviato in procura, potrebbe subire un’ulteriore variazione. Il giovane indagato è accusato di violazione del segreto istruttorio, falso e abuso in atti d’ufficio, in concorso con altre persone. Intanto lunedì mattina il consulente nominato dalla procura di Avellino effettuerà le copie forensi sul cellulare del 26enne avellinese indagato e sequestrato per ben due volte dopo il dissequestro disposto dal tribunale di Avellino, sezione reale. Sequestro bis che l’avvocato Gaetano Aufiero ha già impugnato.