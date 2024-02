Accusata di furto di un mezzo: assolta dal tribunale di Avellino L'avvocato è riuscito a dimostrare la totale estraneità dell'imputata

Il Tribunale di Avellino (Giudice Dott. Corona), a conclusione del processo penale a carico di R.P., ha accolto le istanze difensive dell’avvocato Giovanna Coppola (Foro di Avellino), in ordine alla totale estraneità circa la sottrazione di un mezzo che era stato a lei affidato in custodia a seguito di sequestro finalizzato alla confisca.

La difesa ha dimostrato che l’imputata non solo aveva custodito adeguatamente il mezzo affidatole ma anche la totale estraneità della stessa rispetto alla sottrazione del mezzo dal luogo in cui era stato custodito ed utilizzato per presunti furti denunziati da alcune persone. Dunque nessuna condanna per un reato che la legge punisce sino a 3 anni di reclusione.