Cane cade in un torrente: salvato da vigili del fuoco e veterinario E' successo a Monteforte Irpino

Salvataggio rocambolesco di un cane di taglia gigante dopo essere precipitato in un torrente. E' successo a Monteforte Irpino.

L'intervento provvidenziale ha visto impegnata una squadra dei vigili del fuoco, insieme al servizio veterinario. Un medico si è calato sul letto del corso d'acqua per verificare le condizioni dell'animale, e sedarlo, al fine di consentire ai caschi rossi di imbracarlo per riportarlo di nuovo sulla strada.

Essendo munito di microchip, grazie ad un accurato controllo, è stato poi restituito al legittimo proprietario. Sta bene, non ha riportato fratture e lesioni di alcun tipo e alla fine scodinzolando, in segno di contentezza, ha ringraziato i soccorritori per la loro preziosa opera.