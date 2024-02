Incidente ad Avellino, sbanda e si schianta nella notte, 19enne al Moscati Incidente a Borgo Ferrovia

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 13 febbraio, sono intervenuti a via Francesco Tedesco alla periferia della città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e urtava altre tre auto in sosta. A bordo dell'auto un ragazzo di 19 anni con il padre, i quali non subivano conseguenze, e la squadra intervenuta metteva in sicurezza i veicoli incidentati.