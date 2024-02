Morto sul lavoro, Ugl: "Vicini ai familiari del magazziniere. Ennesima tragedia" Vassiliadis: "Fatti di cronaca che indeboliscono ancor di più il tema della sicurezza"

"L'Ugl Avellino si stringe al dolore dei familiari del 35enne che, oggi, ha perso la vita sul posto di lavoro. È un dolore enorme dover parlare di fatti di cronaca che indeboliscono ancor di più il tema della sicurezza sul lavoro ed offuscano la strada dei diritti".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell' Ugl Avellino, in merito all' incidente avvenuto a Monteforte Irpino in cui ha perso la vita un 35enne della provincia di Avellino.