Morte sul lavoro nel deposito farmaci, due iscritti nel registro degli indagati Prima svolta nelle indagini sulla morte di Isidoro Di Lorenzo

di Paola Iandolo

Per la morte di Isidoro Di Lorenzo ci sono già due indagati. Domani ci sarà il conferimento incarico al medico legale per l'esame autoptico sulla salma del 35enne di Avellino, residente e coniugato a Contrada. Gli accertamenti irripetibili consentiranno di verificare se vi sono responsabilità per la morte del giovane magazziniere. I militari dell’arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti fino a stamane nell’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro per stabilire eventuali profili di responsabilità.

Un San Valentino nefasto per la coppia residente a Contrada

La giovane moglie di Isidoro lo aspettava per festeggiare il San Valentino, dopo una giornata lavorativa, ma è stata raggiunta dalla polizia municipale e dal sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis che le hanno dovuto comunicare il decesso del marito. Ora i familiari di Isidoro sono pronti a costituirsi parte civile.