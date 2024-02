Uccide figlia e si suicida: assessore, aiuti per evitare tragedie L'appello di Carmen Posillipo, avvocato di diritto di famiglia e assessore comunale di Marcianise

"Invito il governo a prestare maggiore attenzione nei confronti delle famiglie afflitte da gravi problemi di disabilità, criticità che possono sfociare in tragedia, come successo ad Avellino. E' necessario prevedere un bonus per le assunzioni di personale in grado di fornire supporto a queste famiglie". Lo chiede, in una nota, Carmen Posillipo, avvocato di diritto di famiglia e assessore alle politiche sociali del comune di Marcianise (Caserta). "Il caso di Avellino non è isolato: alcuni giorni fa, a Capodrise, comune non molto distante da Marcianise - ricorda Posillipo - un uomo con problemi psichiatrici conclamati ha ucciso la madre che aveva più volte chiesto invano aiuto". "Il padre della ragazza affetta da quella grave disabilità - conclude l'assessore Posillipo - si è sentito a tal punto impotente da pensare di non avere altra scelta che mettere fine alle sofferenze uccidendo la figlia e anche se stesso. E questo oltre che tragico è anche intollerabile".