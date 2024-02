Asta dell’ex Pagliarone, depositati nuovi atti dalla difesa del sindaco Giordano Stamane è stato conferito l’incarico ai periti per trascrivere le intercettazioni del sindaco

Aperto il dibattimento per il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, finito a processo con le accuse di turbativa d’asta, estorsione e favoreggiamento del clan Partenio. Dopo le questioni preliminare il processo per Costantino Giordano, Renato Freda, Armando Aprile e Nicola Galdieri.

La difesa

L’avvocato Gerardo De Martino ha prodotto degli atti relativi ad una conversazione intercorsa tra Costantino Giordano e altri soggetti legati a Gennaro Pascale(ex socio del sindaco) e ne ha chiesto l’acquisizione. La documentazione presentata consiste in un’ attività di investigazione difensiva che ad avviso della difesa “potrebbe fornire elementi importanti per chiarire i fatti e la posizione del sindaco di Monteforte nell’asta dell’ex Pagliarone", e mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni dell'ex socio Pascale. Il Pubblico Ministero della Dda, Anna Frasca si e opposto ma il tribunale ha accolto la richiesta di acquisizione, alla quale si è associato anche l’avvocato Gaetano Aufiero, difensore dell’imputato Nicola Galdieri. Si torna in aula il 15 marzo.