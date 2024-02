Avellino: dramma a rione Mazzini, anziano si lancia dal balcone e muore L'uomo di 92 anni era affetto da gravi patologie. Sul posto i carabinieri

Anziano di 92 anni si lancia dal balcone e muore. È accaduto nel primo pomeriggio, in via Raimo, nel popoloso quartiere di Rione Mazzini. Non si conoscono i motivi dell'insano gesto, sembrerebbe che l'anziano fosse affetto da diverse patologie. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Avellino, gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.