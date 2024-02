Uno smartphone nascosto nelle scarpe destinato all'alta sicurezza in carcere La scoperta della polizia penitenziaria nel carcere di Bellizzi ad Avellino

"Ritrovato uno smartphone pieghevole nuovo di pacco, completo di caricabatterie e schede e una barra pieghevole led, presso il reparto alta sicurezza, nascosto nel locale lavanderia il tutto occultato nelle scarpe. E' successo nel carcere di Bellizzi ad Avellino."

Lo denuncia la Uilpa polizia penitenziaria

"Dopo il brutto pomeriggio di ieri che ha visto visto un agente presso il reparto transito interno subire l’aggressione da parte di un detenuto, sembra non arrestarsi il trend negativo della casa circondariale di Avellino.

Urgono interventi risolutivi atti a mitigare le problematiche dell’Istituto avellinese che attualmente ospita circa 600 detenuti ma con una capienza di poco più di 500 e che, visti gli accadimenti delle ultime settimane, progressivamente si conferma l’emblema delle criticità delle carceri campane."

La Ulpa polizia penitenziaria si congratula con gli agenti per il ritrovamento e la costante lotta alle sostanze stupefacenti e oggetti non consentiti e, contestualmente, augura una presta guarigione al collega coinvolto, ma soprattutto auspica a delle azioni risolutive per riportare legalità ordine e sicurezza.