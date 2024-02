Omicidio – suicidio a Bosco dei Preti, domani il conferimento incarico autopsia L’autopsia verrà svolta nell’arco della giornata sulla salma di padre e figlia

di Paola Iandolo

Alessandra è stata dapprima stretta in un abbraccio da parte del padre Costantino Mazza, che poi ha deciso di far partire il colpo contro la figlia. Un altro colpo di pistola l’ha poi riservato per sé. Così il 63enne Costantino Mazza, idraulico, ha deciso di porre fine all’esistenza di sua figlia, con problemi psichici, e alla sua. Un gesto disperato che ha sconvolto la comunità di Bosco dei Preti.

L’incarico peritale

Alle 12.30 di domani il pubblico ministero Antonella Salvatore conferirà l’incarico al medico legale Carmen Sementa per eseguire gli accertamenti irripetibili sulla salma della 32enne e del 63enne. Le operazioni per le autopsie inizieranno subito dopo presso l’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Accertamenti necessari per stabilire le cause del decesso, nonché la dinamica dell’omicidio-suicidio. In serata dunque i corpi di padre e figlia potrebbero essere liberati dall’autorità giudiziaria per consentire ai familiari di organizzare il rito funebre.