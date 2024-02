Schianto in città, grave 16enne. L'angoscia degli amici: "Torna presto a casa" Il giovanissimo di Monteforte Irpino studente dell'Imbriani è ricoverato al Moscati

Resta ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il sedicenne rimasto vittima di un grave incidente stradale, avvenuto in via Tagliamento nel capoluogo irpino, nella notte tra sabato e domenica. Il sedicenne di Alvanella di Monteforte Irpino, secondo quanto accertato e verificato dai Carabinieri di Avellino, mentre viaggiava a bordo di una minicar si e` scontrato frontalmente con un suv, guidato da un 20enne. L’intera comunità del Liceo Imbriani, che frequenta il ragazzo, è sconvolta per la notizia, che è rapidamente circolata ieri mattina.

L'incidente nel cuore della notte

L’impatto è avvenuto poco prima dell’una di notte. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. La prognosi per il minorenne resta riservata. Ieri il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al femore per stabilizzare una frattura.

La minicar, l'impatto

Il sinistro si e` verificato in città tra i due incroci di via Tagliamento all'altezza di villa Di Marzo. Il ragazzo - M. D. A. le sue iniziali - viaggiava a bordo di una minicar elettrica, una Citroen Ami, che e` andata a scontrarsi frontalmente con un suv guidato da un ventenne di Avellino. Anche il ventenne è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. Anche per lui nella notte tra sabato e domenica è stato predisposto il trasferimento al Moscati. I caschi rossi del comando di via Zigarelli hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la zona dove si e` registrato il terribile schianto e a coadiuvare le operazioni di trasferimento dei due feriti. Il ragazzino, infatti, era rimasto bloccato nella vettura nell’impatto. La dinamica e` al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I due ragazzi viaggiavano da soli ognuno a bordo della propria vettura.