Tube chiuse, pensava avesse un tumore: scopre di essere incinta di 4 mesi La storia di Lidia, residente a Cicciano. Il ginecologo: un caso raro, uno su mille

Dopo il trauma subito per la morte del suo piccolo Claudio, deceduto a pochi giorni dalla nascita, aveva deciso di mettere fine al suo sogno di essere madre e aveva subito un intervento chirurgico per chiudere le tube.

Ma un giorno tutto cambiò. Lidia, originaria di Cicciano, in provincia di Napoli, si svegliò con un senso di nausea che non riusciva a spiegare. Aveva già vissuto quella sensazione durante la prima gravidanza, ma ovviamente non ci poteva credere, non poteva essere possibile. Aveva fatto tutto ciò che poteva per accettare la sua condizione, eppure il destino sembrava averle riservato un'altra sorpresa.

Titubante del suo continuo malessere ha deciso di approfondire la sua situazione recandosi dal ginecologo per una ecografia e qui che scopre invece di essere incinta di oltre 4 mesi. Inizialmente aveva pensato che potesse avere un mioma, qualcosa di brutto. Ed è per questo motivo che si è recata insieme al marito Carlo dal ginecologo.

Uno choc sia per la donna, incapace di trovare le parole per esprimere ciò che stava provando e sia per il medico che aveva effettuato l'intervento. Un caso su mille: questa la spiegazione al “miracolo” di Lidia e di suo marito Carlo, originario di Forino, da parte del loro ginecologo.