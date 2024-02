Polizia, Moretta si presenta: è il nuovo vicario del questore E' stato presentato il Primo Dirigente della Polizia di Stato Francesco Moretta

Si è presentato oggi alla cittadinanza, il primo dirigente della polizia di Avellino, Francesco Moretta, da oggi assume il ruolo di nuovo Vicario del Questore di Avellino. Moretta, casertano di nascita, conta un lungo curriculum nella polizia, ricche di esperienze significative.

Primo giorno per Moretta e prima volta al tavolo della Prefettura al comitato per l'ordine e la sicurezza. “Ad Avellino le dinamiche criminali credo non siano dissimili da quelle riscontrate in molti altri luoghi, pertanto richiedono un impegno significativo da parte delle istituzioni, che già operano attivamente per contrastare tali fenomeni, spesso evidenziati dai media. Spero sinceramente di poter offrire un contributo concreto al questore e al prefetto per risolvere efficacemente queste problematiche locali. È evidente che il territorio in questione condivide molte delle stesse sfide di altre aree, quindi le strategie e le procedure di contrasto che ho già sperimentato in altre parti del Paese potrebbero essere applicabili qui. Nessuna sfida è insormontabile quando c'è impegno e dedizione verso il bene pubblico, i risultati significativi possono essere raggiunti con concentrazione e lavoro diligente.

È il mio primo giorno in questa nuova realtà e, sebbene non sia riuscito a informarmi approfonditamente sul territorio prima di oggi, sono determinato a colmare questa lacuna. La curiosità e l'interesse per le dinamiche locali sono già presenti, e continuerò ad approfondire la mia conoscenza nel corso del tempo", conclude il dottor Moretta.