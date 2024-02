Concorso vigili urbani: rigettato il ricorso, telefonino resta sequestrato Il tribunale ha respinto l'istanza di Aufiero

di Paola Iandolo

Il rribunale di Avellino, sezione reale, ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato Gaetano Aufiero. Dunque il cellulare sequestrato a D.M. l'11 gennaio scorso resta sottosequestro. Intanto l'inchiesta sul presunto concorso truccato al comune di Avellino prossegue.

Tre persone iscritte nel registro

Nel secondo decreto di sequestro firmato dal pm Toscano oltre al 26enne candidato D.M, sono stati iscritti anche la presidente della commissione F.S. e il vicecomandante dei vigili urbani D.S. I tre indagati sono accusati di concorso in abuso d'ufficio, falso e rivelazione del segreto d'ufficio. Le indagini sul concorso sono scattate dopo un esposto presentato in procura nel quale era stato denunciato il comportamento tenuto dal giovane candidato. In particolare - stando a quanto ricostruito dagli inquirenti - D.M. si sarebbe vantato con degli amici di aver avuto le domande del concorso in anticipo, al fine di farglielo superare con tranquillità. Circostanza che gli inquirenti stanno accertando con le copie forensi disposte sul cellulare del 26enne.