Incidente mortale alla Stellantis, liberata la salma: lunedì i funerali L'autopsia eseguita dal dottore Zotti è stata anticipata e la salma è stata consegnata ai familiari

di Paola Iandolo

Era prevista per lunedì, ma il medico legale ha anticipato l'esame autoptico. Gli accertamenti irripetibili sono stati già eseguiti e la salma è stata consegnata ai familiari di Domenico Fatigati. In serata il corpo di Mimì farà rientro ad Acerra. Lunedì mattina sono previsti i funerali del 52enne manutentore deceduto giovedì mattina nello stabilimento della Stellantis.

Indagati con le accuse di omicidio colposo

La procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indgati il direttore dello stabilimento di Pratola Serra C.M., il capo area del reparto lavorazioni V.C., il responsabile della sicurezza dell'azienda D.U.A. e il responsabile della ditta esterna (in subappalto) per la quale Domenico Lavorava L.R. Al vaglio degli inquirenti un quinto indagato titolare della ditta appaltatrice. La loro iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire alle difese di nominare un perito di parte durante gli accertamenti irripetibili.

La ricostruzione

L'incidente mortale è avvenuto nell'impianto basamento motore intorno alle 7.40 di giovedì mattina. Domenico aveva iniziato il turno lavorativo da poco più di un'ora. Ora i carabinieri del Nil e del comando provinciale di Avellino sono concentrati a stabilire con esattezza cosa è andato storto. Dovranno accertare se il sistema di sicurezza era stato attivato e perchè il manutentore era in quella zona dello stabilimento. Le indagini faranno piena luce su quanto accaduto sull'incidente mortale, il primo avvenuto nello stabilimento Stellantis in circa 30 anni di attività.

La lotta dei sindacati

I sindacati gridano a gran voce di continuare le indagini e sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo.