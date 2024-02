Pietrastornina, picchia la madre e tenta di estorcerle denaro: 28enne in arresto L'ordinanza per un giovane di Pietrastornina accusato di maltrattamenti

Un incubo finalmente finito per una donna vittime di maltrattamenti da parte del figlio 28enne che le chiedeva continuamento denaro. Maltrattamenti continui e incessanti richieste di soldi erano diventati episodi quotidiani di violenza sino alla giornata di oggi quando i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto il 28enne di Pietrastornina. Il giovane, assistito dall’avvocato Giovanni Adamo, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato associato presso la casa circondariale di Bellizzi dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.