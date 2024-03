Rotondi, accusato di violenza sessuale su minore: finisce ai domiciliari La sedicenne è stata costretta a subire anche un rapporto sessuale dal suo ex

di Paola Iandolo

Avrebbe subito percosse e minacce dal suo ex fidanzato, ma non solo. Al 24enne di Rotondi, A.P.M. viene contestato anche un episodio di violenza sessuale compiuto nei confronti della sua ragazza (sedicenne, nata ad Atripalda ma residente in provincia di Benevento) contro la sua volontà. Per una serie di episodi che la ragazzina, difesa dall'avvocato Giovanna Coppola, ha denunciato il gip Francesca Spella ha fatto scattare la misura degli arresti domiciliari.

La ricostruzione

Episodi violenti che sarebbero stati innescati dalla gelosia che il ragazzo nutriva nei confronti della sua ex fidanzata che aveva deciso di chiudere il rapporto tormentato. Nel maggio 2021 la sedicenne venne picchiata davanti ad un bar di Montesarchio solo per aver indossato un pantalone bianco. Ed ancora nell'agosto del 2021 in occasione del 50esimo compleanno della madre di lei, le tirò i capelli, le diede uno schiaffo solo per aver indossato un pantaloncino corto dicendole di non doversi vestire in quel modo, con abiti succinti. Minacce che sono fatte via via sempre più gravi. Nell'agosto del 2022 al reintro delle vacanze estive della sedicenne, dopo averla invitata a casa sua, le diede uno schiaffo facendola cadere dalla sedia. La ragazzina urtò violentemente il capo a terra riportando ferite non ferertate. La ragazzina spaventata si allontanò dall'abitazione e attraverso whatsapp la minacciò di morte. Ma il 24enne di Rotondi ha proseguito con le condotte violente fino al gennaio scorso con pedinamenti e minacce di morte. Condotte che hanno fatto scattare la misura cautelare.