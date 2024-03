Auto si schianta contro una recinzione e resta incastrata: un ferito L'incidente è avvenuto a Flumeri, all'ingresso del paese all'altezza di campo del giglio

Un'auto guidata da un anziano per cause in corso di accertamento, non si esclude un malore improvviso, si è schiantata contro una recinzione in ferro rimanendo incastrata.

E' successo di fronte a campo del giglio, in prossimità della strada che porta alla località Serrone a Flumeri.

L'uomo rimasto ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ad Ariano Irpino dove si trova attualmente sotto osservazione. Sul posto polizia municipale e volontari Rgtp. Una sola vettura coivolta nell'incidente e nessun altro ferito coinvolto.