Tragedia in Irpinia, si ribalta autobetoniera: autista muore schiacciato A nulla è valso l'immediato intervento dei soccorritori

Tragedia stamane in alta Irpinia. Un'autobetoniera per cause in corso di accertamento si è ribaltata ed è finita in una vallata.

La tragedia è avvenuta nelle campagne di Bisaccia alla località Oscata in una zona particolmente impervia e proibitiva usata spesso per accorciare i tempi di viaggio. Il conducente del pesante mezzo è rimasto schiacciato tra le lamiere. Era carico di cemento e stava raggiungendo un cantiere situato a Lacedonia.

La vittima è un operaio della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. A nulla è valso l'immediato intervento dei sanitari del 118. Troppo gravi le lesioni riportate. L'uomo è morto mentre i soccorritori lo stavano caricando a bordo di un'eliambulanza del 118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.