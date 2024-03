Commercio abusivo su suolo pubblico: pugno duro della polizia municipale Lotta all'illegalità ad Ariano nelle due periferie Martiri e Cardito. Si indaga su due episodi gravi

Interventi della polizia municipale nei due grandi rioni periferici di Ariano Irpino, per il contrasto al commercio abusivo su suolo pubblico.

Le unità territoriali hanno individuato due persone che si apprestavano ad effettuare commercio ambulante non autorizzato, procedendo alla loro identificazione. Inoltre, è stato identificato anche una persona intenta vendere articoli di gioco ad alunni del plesso scolastico in rione Martiri.

Sugli identificati sono in corso accertamenti. "La lotta all illegalità - afferma il comandante Angelo Bruno - è lo scopo prioritario del corpo di polizia locale, che tiene a garantire la migliore vivibilità della città, salvaguardando la tradizionale e pacifica convivenza che la contraddistingue."

Indagini sono in corso anche sul ferimento di un giovane venditore abusivo di mimose a Cardito, imbocco rione Rodegher al culmine di una violenta rissa con un gruppo di studenti di un vicino istituto a colpi di pietre, non si sa per quale motivo, sotto gli occhi dei residenti e diversi automobiisti di passaggio.