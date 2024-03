Incidente sul lavoro a Bisaccia: dolore e sconcerto per la morte di Michele E' atteso il conferimento incarico per l'autopsia sul corpo dell'operaio

La Procura di Benevento dovrà affidare l'incarico per l'autopsia sul corpo di Michele Mennuni, l'operaio 53enne morto sul lavoro, a Bisaccia. Il magistrato che indaga sull'incidente avvenuto nella tarda mattina di venerdì in località Ischitella, dovrà affidare l'incarico al medico legale per l'esame irripetibile. Un accertamento tecnico che potrà essere utile a chiarire le cause della morte dell'operaio.

L'uomo, nativo di Cerignola ma residente ad Ariano Irpino, era alla guida di una betoniera carica di cemento e stava raggiungendo un cantiere situato a Lacedonia.

L'uomo è morto mentre i soccorritori lo stavano caricando a bordo di un'eliambulanza del 118. Sul posto vigili del fuoco di Bisaccia e carabinieri. Per poterlo liberare si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di Avellino. Ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Lutto e dolore nel paese d'origine di Michele in Puglia, persona perbene e grande lavoratore. Anche nella comunità arianese dove lascia la compagna e una bimba piccolina era molto conosciuto e stimato.