Furgone con un carico di alimenti sbanda e si ribalta: salvo il conducente L'incidente fortunatamente senza gravi conseguenze è avvenuto a Manocalzati

Sbanda e si ribalta sull'asfalto. Paura stamane a Manocalzati, in via Luigi Del Mauro. Per cause in corso di accertamentoun furgone che trasportava generi alimentari è rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale.

Alla guida del mezzo un uomo di 33 anni che per fortuna non ha subito grosse conseguenze tanto da non essere trasportato neanche in ospedale.

Per il recupero del pesante automezzo si è reso necessario far intervenire l'autogru dei vigili del fuoco subito accorsi sul luogo dell'incidente dalla sede centrale del comando di via Zigarelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Atripalda che hanno efettuato i rilievi.