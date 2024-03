Escursionista infortunata, recuperata dal soccorso alpino e speleologico Intervento ad Avella

Il Soccorso alpino e speleologico è intervenuto nel pomeriggio di oggi ad Avella (Av) per soccorrere una escursionista infortunata. La donna 54enne era impegnata in un’escursione di gruppo quando è inciampata procurandosi un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire. La guida dopo averle prestato le prime cure ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Due squadre di soccorritori hanno quindi raggiunto l’infortunata in località ‘acqua del litto’ dove hanno provveduto ad immobilizzarle l’arto inferiore sinistro ed imbarellarla. Con una serie di calate su corda la donna è stata trasportata sulla strada sottostante e qui affidata all’ambulanza 118.