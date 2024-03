Ringhiera pericolosa nel rione Cappelluzzo ad Ariano: va sostituita con urgenza Appello al dirigente dell'area tecnica comunale e all'assessorato alle periferie

Una ringhiera di ferro arrugginita e sradicata dalla base di cemento in un piazzale adibito al parcheggio delle auto dei residenti che rischia di fare danni.

Oggi con la nostra rubrica "La segnalazione del giorno", diventata ormai un appuntamento fisso, quasi quotidiano, siamo nel rione Cappelluzzo ad Ariano Irpino. Per essere ancora più precisi, lungo una salita, poco prima di immettersi verso rione San Pietro.

Ed è stato anche per noi un rischio avvicinarci stamane. Una situazione di pericolo che non può passare inosservata e che viene da lontano. Una ringhiera che insiste in quest'area dagli anni immediatamente dopo il sisma del 1962. E ne è passato di tempo.

C'è stato qualche intervento tampone da parte dell'ufficio tecnico, ma ora occorre effettuare un sopralluogo urgente prima che la situazione possa davvero precipitare. L'area tecnica è avvisata.