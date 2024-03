Manifestazioni in città, i carabinieri tornano di nuovo in Comune Acquisite altre delibere comunali mai pubblicate

di Paola Iandolo

I militari del Nucleo Investigativo di Avellino hanno fatto un nuovo accesso negli uffici di Piazza del Popolo, in particolare nella Segreteria Generale del Palazzo di Città. I militari hanno effettuato una serie di acquisizioni su delega della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito della maxi inchiesta sull’ente di Piazza Del Popolo "Summer Festival". Acquisizioni disposte dal pm Vincenzo Toscano.

Le operazioni dal primo pomeriggio

I militari agli ordini del tenente colonnello Consales sono giunti nel primo pomeriggio in Piazza del Popolo er eseguire le operazioni di acquisizione durate diverse ore. Diverse le delibere che avrebbero acquisito i militari dell’Arma, molto probabilmente anche quelle non ancora pubblicate. Nel mirino degli inquirenti ancora una volta sono finiti gli eventi organizzati in città, con ogni probabilità anche l'Eurochocolate.