Sprofonda la strada: autobetoniera finisce nella voragine Il pesante mezzo è stato recuerato da una gru dei vigili del fuoco

Sprofonda improvvisamente la strada e un'autobetoniera finisce nella voragine. E' successo ad Atripalda in via Cesinali dove è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Avellino.

La sala operativa ha inviato sul posto una squadra supportata dall'autogru, che hanno recuperato il pesante automezzo rimettendolo in carreggiata.

Sono stati interessati gli enti dell'alto calore e della sidigas per la riparazione dei sottoservizi danneggiati.