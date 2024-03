Accusato di furto: arrestato, deve scontare un anno ai domiciliari I carabinieri di Avella hanno tratto in arresto un uomo del posto

I Carabinieri della Stazione di Avella, hanno tratto in arresto un uomo del posto, in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva emessa dall’Autorità giudiziaria per “Furto aggravato”. L’arrestato dovrà espiare la pena residua di un anno di detenzione domiciliare.