Inchieste sul Comune, i militari hanno acquisito le delibere di Grande srl I militari hanno lasciato il municipio di Avellino nel tardo pomeriggio di ieri

di Paola Iandolo

Tra le diverse delibere acquisite dai militari dell'Arma e dalla polizia giudiziaria della Procura di Avellino vi è anche quella che ha dato il via alla costituzione della Grande srl. Ma non solo. Acquisita la documentazione relativa all'organizzazione di Eurochocolate in città. Ora tutto il materiale sequestrato verrà passato al setaccio dagli inquirenti. Nei prossimi giorni verranno ascoltare anche delle persone informate sui fatti e tra loro potrebbe esserci anche il presidente della manifestazione Eugenio Guarducci.

Avviso di garanzia al sindaco Festa

Contestualmente al sequestro delle delibere e di altri documenti, è stata notificata un'informazione di garanzia al sindaco Gianluca Festa in merito alla mancata pubblicazione di diverse delibere. Il primo cittadino ora è accusato di omissione in atti d'ufficio. Questione più volte segnalata dall'opposizione.

Summer Festival e Appalti Pubblici

Il sostituto procuratore Vincenzo Toscano che coordina le inchieste aperte sull'attività amministrativa di Piazza del Popolo ha disposto l'acquisizione anche di altri atti relativi all'inchiesta aperta sugli appalti pubblici (sei indagati) e sul Summer Festival (tre indagati).