Frana in galleria: primo escavatore all'opera, alleggerita la stazione di Ariano Per i mezzi sostitutivi, linea diretta Foggia-Benevento e viceversa

Un primo escavatore stamane ha raggiunto dalla 90 bis l'area interessata dal movimento franoso in cui insiste la galleria Starza in località Cristina ad Ariano Irpino. Partiti gli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura situata lungo la tratta ferroviaria Roma-Bari-Lecce.

Ci vorranno almeno 30 giorni per ripristinare i collegamenti. Dovranno essere rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria.

Il tunnel è stato ispezionato da un pool di tecnici ed esperti i quali dovranno poi procedere ad un’attenta attività di monitoraggio dell’area interessata dal fenomeno franoso e ad indagini strutturali.

Alleggerita rispetto alla serata di martedì e alla giornata di ieri la stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Passeggeri in viaggio direttamente da Benevento a Foggia e viceversa attraverso mezzi sostitutivi fino a quando non cesserà lo stato di emergenza.

Si è presentata pulita e in ordine la stazione di Ariano Irpino, ancora viva e forte nonostante la mancanza di un punto di ristoro, biglietteria e bagni pubblici chiusi da anni. Una struttura trascurata dalla politica ma che potrebbe ancora esercitare un ruolo importante e strategico in attesa della realizzazione di grandi opere.