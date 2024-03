Furto al Tabacchi di via Molinelle: il colpo in 5 minuti, indagano i carabinieri Il furto da migliaia di euro tra gratta e vinci e sigarette

Furto al Sale e Tabacchi di via Molinelle, ad Avellino. I ladri sono entrati in azione alle tre di questa notte e dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno portato via numerosi gratta e vinci e sigarette. Inoltre, la banda di ladri hanno portato via la cassa contenente il denaro contante. A dare l'allarme è stato il sistema di allarme scattato appena la banda ha forzato la porta, dopo pochissimi minuti sul posto è arrivato il titolare e i carabinieri, ma la banda era già sparita. Un colpo da migliaia di euro eseguito in cinque minuti.