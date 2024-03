Auto prende fuoco e si ribalta sul raccordo Avellino-Salerno: donna miracolata Il grave incidente è avvenuto nel territorio del comune di Solofra

Un grave incidente che ha rischiato di finire in tragedia, si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno nel territorio del comune di Solofra. Un'auto guidata da una donna per cause in corso di accertamento si è ribaltata ed ha preso fuoco. La 33enne originaria di Serino, c nonostante fosse ferita è riuscita ad abbandonare il veicolo poco prima che prendesse fuoco. Immediato l'intervento della Polstrada e dei vigili del fuoco giunti dalla centrale operativa di Avellino. La malcapitata è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha spento e messo in sicurezza l'auto evitando ulteriori conseguenze.