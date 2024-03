Raccordo spaccato a metà, crollano calcinacci: galleria di Solofra chiusa Polstrada sul Posto, si attendono verifiche dell'Anas sulla volta della galleria Montepergola

Domenica di passione per gli automobilisti in transito sul Raccordo Avellino-Salerno. Resta chiusa la galleria di Montepergola, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le verifiche dei tecnici dell'Anas, dopo i crolli avvenuti ieri sera, nel trafficato tunnel.

Vigili del fuoco in azione

I Vigili del Fuoco di Avellino precisamente sono intervenuti alle 20'30 di ieri 16 marzo sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, sotto la Galleria Montepergola sul raccordo Avellino Salerno, per la caduta di calcinacci dalla volta, che hanno sfondato il parabrezza di un'auto in transito, per fortuna gli occupanti non hanno subito conseguenze tranne un grande spavento. Quindi dopo aver chiuso il traffico in entrambi i sensi di marcia, hanno rimosso le parti pericolanti, e a scopo precauzionale è stato interdetto il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

I percorsi alternativi

Sul posto, anche stamane, sono presenti gli agenti della Polstrada che hanno chiuso i due accessi, in entrambi i sensi di marcia, coadiuvando le operazioni di dirottamento del traffico in entrambe le direzioni, sia verso Salerno che verso Avellino, sulle due uscite Serino e Solofra. Caos e disagi in vista sul raccordo, trafficatissimo anche in virtù del giorno festivo.

I crolli in galleria

Ieri sera, a fare scattare l'allarme, erano stati alcuni automobilisti in transito, che si erano visti cadere sulle auto calcinacci dalla volta della galleria di Solofra. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e Polstrada. I caschi rossi hanno provveduto a rimuovere i calcinacci pericolanti e ora toccherà ai tecnici dell'Anas effettuare ogni valutazione sullo stato della volta.