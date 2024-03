Si schianta con l'auto a Manocalzati, grave 88enne: sul posto i vigili del fuoco L'anziano conducente è stato ricoverato in ospedale al Moscati di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 17 marzo, sono intervenuti sulla SS 7, nel territorio del comune di Manocalzati al Km. 301.300, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Alla guida dell'auto un uomo di 88 anni, rimasto ferito ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atripalda ed il Nucleo Radiomobile di Avellino e la Polizia stradale di Avellino, per effettuare i rilievi dell'incidente.