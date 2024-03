Raccordo Avellino-Salerno: riaperta al traffico la galleria di Solofra Torna percorribile la galleria di Montepergola: via libera dell'Anas dopo i crolli dei calcinacci

È stata riaperta al transito delle auto la galleria di Montepergola, nel territorio del comune di Solofra. Il sottopasso era stato chiuso ieri sera per il crollo di calcinacci dalla volta. I tecnici dell'Anas dopo accurati sopralluoghi e dopo la conclusione degli interventi dei vigili del fuoco, hanno dato il via libera alle ore 18 di questo pomeriggio. Gli agenti della Polstrada, che hanno seguito ora dopo ora l'andamento del traffico, in entrambi i sensi di marcia, dirottato sui percorsi alternativi, hanno liberato l'accesso al tunnel. Un via libera attesissimo, dopo una domenica di traffico e disagi per tantissimo automobilisti in transito.