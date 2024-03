Chiusura galleria di Solofra. "Ora basta cantieri infiniti e incertezze" Giulio De Angelis: subito un tavolo

"La provvisoria chiusura anche della corsia direzione Avellino del tunnel del Monte Pergola, sulla superstrada Avellino/Salerno dovuta alla caduta di calcinacci, oltre al disagio per pendolari, studenti, traffico merci ecc.., anche nei comuni che verranno attraversati da mezzi pesanti pubblici e privati , pone il problema della mobilità sostenibile per la nostra provincia, innanzitutto il centro studi Edilizia Reale chiede all'Anas: 1) data certa di riapertura della corsia del tunnel oggi chiusa al traffico, 2) data certa di fine lavori di manutenzione e riapertura definitiva al traffico di entrambe le corsie del tunnel del Montepergola, 3) chiediamo alle Ferrovie dello stato data certa di fine lavori di elettrificazione ed apertura della linea ferroviaria Benevento/Avellino/Salerno. 4) chiediamo l'apertura immediata all'amministrazione provinciale di Avellino di convocare un tavolo operativo con i sindaci dell'area vasta e della valle dell'Irno con le associazioni datoriali, sindacali ordini e collegi professionali per valutare la criticità strutturale oggettiva del collegamento su gomma e su ferro con Salerno e proporre soluzioni infrastrutturali finanziabili con PNRR o con altri fondi europei per garantire alle aree interne l'accesso alle aree costiere ed all'alta velocità , che potrebbe essere intercettata Press il Polo universitario di Fisciano". Così Giulio de Angelis coordinatore nazionale del centro studi Edilizia Reale.