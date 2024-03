Blocco treni Roma-Bari-Lecce: prezzi alle stelle per chi viaggia in aereo L'appello del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza: "Speculazione sui prezzi inaccettabile"

Circa 300.000 veicoli al mese in transito nella città di Ariano Irpino. Un numero elevatissimo che potrebbe aumentare soprattutto durante le festività pasquali a causa del blocco dei collegamenti su ferro lungo la linea ferroviaria Roma-Bari-Lecce, dovuto alla frana che ha interessato la galleria Starza, alla località Cristina nel territorio arianese a ridosso della Valle del Miscano.

Un'arteria già di per se congestionata come ha evidenziato il comandante della polizia municipale Angelo Bruno a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore carico pesante, dovuto sia ai bus sostitutivi, che attualmente percorrono la 90 bis e a chi deciderà di raggiungere in auto le varie località di villeggiatura, transitando lungo la famigerata statale 90 delle puglie e attraversando quindi le due direttrici Cardito e Martiri, anche alla luce di frequenti interruzioni lungo l'A16 Napoli-Canosa.

"Da parte nostra - ha affermato il comandante Bruno - ci sarà un maggiore impegno, prevediamo un carico maggiore sulle nostre strade. Molti saranno sicuramente coloro che si metteranno in auto, evitando treni e bus sostitutivi per raggiungere le mete delle loro festività. Cercheremo di monitorare e di stare vicino ai cittadini per alleviare il più possibile questi disagi. Questo è ciò che possiamo fare."

E dal sindaco Enrico Franza subito in prima linea dopo il blocco dei collegamenti per garantire massima disponibilità e collaborazione alla luce di questa nuova emergenza l'appello a fare presto e soprattutto: "affinchè non vi sia una speculazione dei prezzi con l'aumento dei biglietti aerei. E' ciò purtroppo stiamo già assistendo in questi giorni. Credo non sia giusta una cosa simile. Direi inaccettabile. Mai come in questo momento serve massima collaborazione e solidarietà e soprattutto una sinergia tra istituzioni e tutte le forze in campo. Siamo in continuo contatto con Rfi per avere notizie e aggiornamenti sull'andamento dei lavori, in una zona come tutti ben sappiamo, particolarmente impervia. ed esposta a fenomeni di questo tipo"