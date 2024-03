Esplode una bombola di gas, Sturno prega per Michele Il giovane è in coma farmacologico all'ospedale Cardarelli di Napoli

La comunità di Sturno è in apprensione per le condizioni di salute di Michele Salerno, il giovane di 23 anni, ferito in un'esplosione di una bombola del gas, nella sua abitazione di via Tre Santi. Le condizioni di Michele sono attualmente gravi ma stazionarie, e i medici del Cardarelli di Napoli hanno dovuto indurlo in coma farmacologico a causa delle estese e profonde ustioni riportate. La comunità di Sturno si stringe attorno al giovane e alla sua famiglia, pregando affinché possa presto tornare a casa al più presto.