La frana che spezza l'Italia in due: "La Regione fa la sua parte ma i fondi?" Il caso del cedimento nella galleria di Montecalvo riapre la lite sui fondi di sviluppo e coesione

"In relazione alla frana che ha bloccato la circolazione ferroviaria all'altezza di Ariano irpino, si chiarisce che l'intervento è in capo alle Ferrovie dello Stato (Rfi). La Protezione Civile Regionale offrirà tutto il supporto necessario". Lo si legge in una nota della Regione Campania.

"Tuttavia, questa frana è l'ennesimo segnale della fragilità del territorio e della assoluta urgenza di rendere disponibili i Fondi Sviluppo e Coesione per consentire anche di fronte a possibili emergenze, di realizzare gli interventi necessari, visto che sono le uniche risorse destinate al rischio idrogeologico", si conclude la nota.