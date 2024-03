Tragedia lungo l'A16 Napoli-Bari: pedone travolto e ucciso da un autoarticolato Indagini sono in corso da parte della polizia stradale di Grottaminarda

Tragedia lungo l'A16 Napoli-Canosa in Irpinia. Un giovane di circa 30 anni è stato travolto e ucciso da un autoarticolato in transito. Era a piedi sulla carreggiata, quando è sopraggiunto il pesante mezzo. E' successo in direzione Napoli, all'altezza del comune di Venticano. A nulla è valso ogni soccorso. L'uomo è morto sul colpo dopo il violento impatto.

Indagini sono in corso da parte della polizia stradale di Grottaminarda giunta immediatamente sul posto per stabilire la dinamica dell'incidente mortale e fare piena luce sull'accaduto.

Non si esclude che il giovane sia rimasto in panne con la propria auto e abbia cercato in quel momento di chiedere aiuto. Lo stanno accertando gli inquirenti i quali non tralasciano alcuna pista. La salma su disposizione della magistratura è stata trasferita in obitorio a Benevento per i relativi accertamenti medico legali.