Altavilla, minacce all'ex: fissata l'udienza predibattimentale per il 50enne L'udienza si terrà il prossimo 15 maggio davanti al giudice monocratico del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Prende il via il processo per un cinquantenne di Altavilla Irpina accusato di lesioni e minacce alla sua ex compagna e resistenza e oltraggio nei confronti dei Carabinieri, che erano intervenuti per salvare la donna. Il processo per l'uomo, difeso dall'avvocato Alberico Villani, inizierà il prossimo 15 maggio davanti al giudice monocratico del tribunale di Avellino, per l'udienza predibattimentale. L’uomo attualmente è sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La ricostruzione

L'episodio violento era avvenuto lo scorso 26 dicembre. La donna si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con il 50enne, ex compagno. Quest'ultimo infastido dal rifiuto reagì in maniera violenta. Prima le sferrò calci e schiaffi e poi tentò di ferirla con un coltello da cucina. Ma grazie all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino, fu evitato il peggio. L'uomo fu bloccato, anche se tentò di aggredire gli stessi i militari intervenuti, fino a quando non venne immobilizzato.